сегодня в 13:27

Спортсмены Подмосковья взяли медали на чемпионате России по летнему биатлону

Представители Московской области заняли второе и третье место по итогам индивидуальной гонки в рамках чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​Обладателем серебряной медали стал Денис Иродов. Его отставание от победителя гонки Эдуарда Латыпова составило 44,1 секунды при одном промахе на четырех огневых рубежах. Еще один биатлонист из Московской области Саид Каримулла Халили замкнул тройку призеров с отставанием 52,4 секунды при трех промахах.

​Также в десятку сильнейших вошли еще два подмосковных спортсмена. Роман Сурнев финишировал шестым и Кирилл Стрельцов показал десятый результат.

​Кроме того, в индивидуальной гонке на 15 км среди женщин седьмое место заняла биатлонистка из Московской области Кристина Резцова.

​Все результаты сборной Подмосковья суммируются и пополняют копилку общекомандного зачета среди всех регионов РФ, участвующих в соревнованиях, которые учитываются при подсчете рейтинга команд.

По итогам прошлого сезона Московская область впервые в своей истории стала победителем общекомандного зачета среди регионов России.

​Чемпионат России по летнему биатлону продолжится 13 сентября. Поклонников данного вида спорта ожидает женский и мужской спринт, а завершится этап 14 сентября — женской и мужской эстафетами.

​Индивидуальная гонка в рамках чемпионата России по летнему биатлону прошла 11 сентября в городе Чайковский Пермского края.

​Чемпионат России по летнему биатлону проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.