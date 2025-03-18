Спортсмены Подмосковья взяли 14 медалей на первенстве ЦФО по мас-рестлингу

Четырнадцать медалей завоевали мас-рестлеры Люберец в составе юношеской сборной Московской области на первенстве ЦФО во Владимире. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В соревнованиях приняли участие порядка ста спортсменов, городской округ Люберцы представили восемнадцать человек. Из них 14 — заняли призовые места. Наши спортсмены проявили свои самые лучшие физические качества и показали готовность к всероссийскому турниру этого года. По итогам, в Московскую область отправились семь золотых медалей, три серебряные и четыре бронзовые», — сказал первый вице-президент федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров.

Он добавил, что соревнования стали отборочными на Первенство России, которое пройдет уже через месяц в Нальчике.

«Поздравляю нашу команду с достойными результатами! Желаю отличной подготовки к предстоящим соревнованиям! Это будет прекрасный шанс заявить о себе на всю страну!» — заметил Евгений Петров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.