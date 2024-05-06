Спортсмены Подмосковья стали призерами чемпионата России по вольной борьбе

Представители Подмосковья завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль на чемпионате России по вольной борьбе среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев добавил в свой послужной список шестую золотую награду чемпионата страны. Капитан сборной России по вольной борьбе выступал в весовой категории до 97 килограммов и был признан лучшим борцом всего турнира.

Еще одна медаль высшего достоинства на счету олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира Завура Угуева. Ему не нашлось равных в весе до 61 килограмма. Для него это уже седьмое «золото» на чемпионатах России.

Также по итогам выступлений в категории до 70 килограммов на высшую ступень пьедестала поднялся победитель первенства мира Иналбек Шериев.

Среди женщин в весовой категории до 57 килограммов второе место заняла призер первенства мира Марина Симонян. В заключительной схватке она уступила сопернице из Красноярского края Ольге Хорошавцевой.

Ещё одна подмосковная спортсменка, обладательница серебряных медалей молодежных первенств мира и Европы, чемпионка Универсиады Вусала Парфианович стала вице-чемпионкой России в весе до 68 килограммов, проиграв в финале Ханум Велиевой из Красноярского края.

Чемпионка Европы, призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, девятикратная чемпионка России Екатерина Букина записала на свой счет бронзовую награду национального чемпионата. Ей удалось замкнуть тройку призеров в категории до 76 килограммов.

Спортсмены представляют «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» Московской области и региональную «Спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам».

Особо отметим, что соревнования, состоявшиеся в подмосковной «LIVE-арене» в Одинцовском городском округе, собрали рекордную посещаемость – более 11 тысяч зрителей пришли посмотреть финальные схватки чемпионата страны.

Чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин и женщин проходил с 30 апреля по 4 мая в подмосковном пгт. Новоивановское. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».



Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.



«Подмосковье – регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», - добавил глава области.