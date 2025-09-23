Спортсмены Подмосковья примут участие во Всероссийских пони-играх

Порядка 100 всадников от 3 до 16 лет из Московской области вместе со своими лошадьми станут участниками главного пони-турнира страны — VII Всероссийских пони-игр, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования пройдут с 25 по 28 сентября в Москве в одной из старейших конных школ России — «Измайлово». В рамках пони-игр будут представлены практически все виды олимпийского конного спорта (выездка, конкур, драйвинг, вольтижировка, троеборье, бега), а также состоятся отдельные соревнования по дополнительным дисциплинам: хоббихорсинг, тент-пеггинг и другие.

​Основным днем пони-игр станет 27 сентября. В этот день пройдут сразу несколько масштабных событий: Кубок президента федерации конного спорта России, турнир для самых маленьких любителей пони от 3 до 8 лет — «Baby Boom», а также соревнования по хоббихорсингу.

​Кроме того, гостей и зрителей на протяжении всех дней соревнований ждет фестиваль «В гостях у пони», где любой желающий сможет пообщаться с лошадьми, стать участником квестов, посетить различные мастер-классы, открытые тренировки и лекции. Также на каждый день фестиваля подготовлена насыщенная развлекательная программа для всей семьи.

​Подробнее ознакомиться с регламентом и расписанием пони-игр можно на сайте.

Дополнительная информация по телефону: +7 (985) 645-18-99 (Анастасия).

​Дата проведения: с 25 по 28 сентября 2025 года.

​Место проведения: Москва, Шоссе энтузиастов, д. 31Д, конноспортивный центр «Измайлово».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.