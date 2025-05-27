Спортсмены Люберец завоевали семь медалей на турнире по тяжелой атлетике

Спортсмены городского округа Люберцы завоевали семь медалей на XXV Всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Калининграде завершились Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Янтарная штанга» памяти судьи международной категории Э. И. Цирика. Турнир собрал более 300 тяжелоатлетов из 25 регионов России.

«Сборную Московской области представляли спортсмены отделения тяжелой атлетики спортивной школы олимпийского резерва. Тяжелоатлеты завоевали четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Победителем с абсолютно лучшим результатом стал Кирилл Воронков, а второе место в абсолютной категории занял Дмитрий Абрамцев», — отметил глава округа Владимир Волков.

Он добавил, что мужская команда Московской области стала второй в общекомандном зачете.

Золотые медали завоевали Злата Павлова, Дмитрий Абрамцев, Кирилл Воронков и Константин Башков. Серебряные медали у Ирины Ниловой и Александра Черепанова, бронза — у Вадима Чернышова.

Глава муниципалитета уточнил, что победителей и призеров тренируют Кирилл Завадский, Иса Зулаев, Сергей Чеберин и Солтан-Мурат Каракотов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.