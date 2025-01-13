Спортсмены Королева завоевали медали на первенстве Подмосковья по тхэквондо

Завершилось первенство Московской области по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет, в котором приняли участие спортсмены федерации тхэквондо ВТФ города Королев, представляющие на турнике школу олимпийского резерва по единоборствам Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Королева.

Спортсмены наукограда провели яркие поединки и продемонстрировали высокое мастерство и упорную бескомпромиссную борьбу.

По итогам проведенных боев первое место в весовой категории до 51 кг у Вероники Бакаевой. Вторым стал Алексей Сомов в весовой категории до 45 кг. Бронзовые медали завоевали Ева Арман, София Анкеева и Вера Ларионова в весовых категориях до 41, 47 и 51 кг соответственно.

Вероника Бакаева и Алексей Сомов стали обладателями путевок на первенство России 2025 года и представят сборную Московской области на национальных отборах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.