Спортсмены из Воскресенска выиграли предпоследний этап Лиги «Лидера»

Екатерина Шутова и Александр Громов из Воскресенска стали победителями 11-го этапа Лиги «Лидера»-2026, который прошел 12 ноября в местном спортивном клубе инвалидов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Предпоследний этап сезона собрал около 40 участников из Коломны, Озер, Егорьевска, Подольска, Сергиева Посада и Воскресенска. Спортсменов приветствовал руководитель Воскресенского отделения ветеранов СВО Олег Стегура.

В троеборье вошли настольные спортивные игры «10 воланов», «Обратный бильярд» и «Карнавал». Сумма результатов определяла победителей и призеров этапа. Участники, занявшие места с первого по двадцатое, получали очки в общий зачет сезона.

Екатерина Шутова набрала 246 очков, значительно опередила соперниц и укрепила лидерство среди женщин. Александр Громов победил среди мужчин с результатом 228 очков. Второе место занял Константин Тананин из Воскресенска, третье — Артем Давыдов из Озер.

В мужском общем зачете пока лидирует Владимир Сурков из Коломны. Сильнейшего определит заключительный этап, на котором разыграют 200 очков в стрельбе из двух видов электронного оружия.

Финальный турнир Лиги пройдет 10 декабря в «Лидере». Итоги сезона подведут 22 декабря на торжественной церемонии награждения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал, что развитие адаптивного спорта и создание доступной среды для людей с инвалидностью — одно из приоритетных направлений работы региона.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.