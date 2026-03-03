Спортсмены из Солнечногорска выиграли золото и бронзу в Выборге

Спортсмены из Солнечногорска завоевали золотую и бронзовую медали на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою «Звезды Балтики», которые завершились 1 марта в Выборге Ленинградской области. В турнире участвовали около 500 человек из 29 регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях выступили юноши и девушки 12–13, 14–15, 16–17 лет, а также юниоры и юниорки 18–21 года. Городской округ Солнечногорск представили девять воспитанников дома детского творчества «Буревестник» и спортивной школы № 2.

По итогам поединков Денис Герасимов завоевал золото, а Александр Зуев стал бронзовым призером турнира.

«Наши ребята показали характер и высокий уровень подготовки, сумев подняться на пьедестал почета в напряженной борьбе с соперниками из почти трех десятков регионов. От всей души поздравляю спортсменов с отличными результатами и желаю новых побед», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.



«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.