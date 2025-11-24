Спортсмены из Щелкова завоевали 11 медалей на соревнованиях в Егорьевске

Во Дворце Спорта «Егорьевск» ранее состоялось первенство городского округа Егорьевск по Восточному боевому единоборству Сито-рю. Соревнования собрали около 200 участников из разных городов Московской области — Егорьевска, Коломны, Воскресенска, Ногинска, Балашихи и Щелково. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Спортсмены городского округа Щелково традиционно не остались без выигрыша. Они показали достойный результат и привезли с соревнований 11 медалей — четыре серебряных и семь бронзовых. Наградами были отмечены Паюсов Артур, Чередниченко Наталья — 3 место, Клименко Святослав, Сурин Александр, Егина Екатерина, Ширяева-Щукина Варвара, Косых Максим. Многие ребята завоевали сразу два призовых места — каждый в своей возрастной категории ката или кумитэ.

«Поздравляем призеров соревнований с заслуженным результатом! Это очередной результат трудолюбия, дисциплины и воли к победе», — отметили представители спортивного комитета администрации округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.