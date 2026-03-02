Спортсмены из Лотошина выиграли командное золото в Твери

Команда «Лотошинские медведи» 1 марта заняла первое место в командном зачете на открытом юниорском турнире по армрестлингу в Твери. Спортсмены завоевали два золота, четыре серебра и одну бронзу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лотошинские армрестлеры стали победителями командного зачета, опередив соперников из Твери и районов Тверской области. В копилке команды — семь наград различного достоинства.

Николай Сыроежкин стал победителем в категории до 18 лет в весе до 60 кг, заняв первое место как на правой, так и на левой руке. В категории до 21 года до 75 кг золото на обеих руках завоевал Ярослав Горячев. Он также получил серебро в категории до 18 лет до 70 кг.

Серебряные медали выиграли Александр Козяев — в категориях до 16 лет до 70 кг и до 18 лет до 60 кг, а также Олег Осипов — в категории до 16 лет свыше 70 кг. Бронзу в категории до 21 года до 65 кг завоевал Дауд Семенов, заняв третье место на правой и левой руке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.