Спортсмены из Ленинского округа одержали победу на открытом турнире

«В Московской области очень развито направление „ката“. Подготовка к соревнованиям проходила очень тяжело, нужна была синхронность в выполнении движений, так как очень сильные соперники. Наши воспитанницы хоть и сильно переживали, но справились с поставленной задачей и победили. Мы все очень рады их победе», — приводятся в сообщении слова тренера, президента федерации по каратэ Ленинского городского округа Сергея Крылкова.

Участие в соревнованиях приняли 700 человек из 14 регионов, из них воспитанники 42 школ и спортивных клубов. Воспитанница МБУ ДО СШОР «Олимп» Ульяна Аникина в категории «кумитэ» 10-11 лет до 36 кг заняла 2 место. В категории «ката» группа 11-13 лет представляли Мерцалова Дарья, Колесник Анастасия, Аникина Ульяна, Веселова Софья, занявшие первое место. Также, 5 октября в Новосибирске прошли международные соревнования по каратэ «Кубок маршала А. И. Покрышкина», где воспитанник МБУ ДО СШОР «Олимп» — Валентин Ким занял 1 место и выполнил требования для присвоения звания «Мастер спорта международного класса».

«Это было не просто, и мы очень переживали, но благодаря поддержке близких и нашему тренеру мы справились с поставленной задачей на отлично. В каждую тренировку мы вкладывали все свои силы. Сейчас начнем подготовку к другим соревнованиям», — поделилась с пресс-службой одна из участниц соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.