Спортсмены Химок завоевали более 2 тыс медалей в 2024 году

Воспитанники спортивных школ Химок в 2024 году принесли в копилку города 2 056 медалей. Из них: 924 золотыех медалей, 625 серебряных и 503 бронзовых. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Спортсмены города ежегодно пополняют копилку достижений и наград новыми медалями. Баскетболисты, футболисты, гимнасты, фехтовальщики, борцы и другие спортсмены завоевывают новые достижения: занимают лидирующие места на областных, государственных и международных соревнованиях, привозят медали с олимпиад.

Только в этом году химкинские спортсмены завоевали 10 золотых, 11 серебряных, 17 бронзовых медалей — международных состязаний, 211 золотых, 128 серебряных, 97 бронзовых наград — Всероссийских чемпионатов и 703 золотых, 486 серебряных, 389 бронзовых призов — регионального уровня.

За последние 10 лет в Химках открыли 18 новых спорткомплексов, а спортсмены завоевали более 19 тыс. медалей. В этом году в городе реконструировали два старейших спорткомплекса — «Юность» в Сходне и «Родина» в Старых Химках.

В планах по развитию атлетической инфраструктуры до 2027 года — реконструкция стадиона «Лунево», строительство лыжероллерной трассы на стадионе «Снежинка» и реконструкция базы по зимним видам спорта в Фирсановке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.