Спортсмены Химок стали лидерами подмосковных соревнований по биатлону

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Биатлонисты из Химок заняли первое место в эстафетных стартах областной гонки. Спортсменам школы по зимним видам спорта удалось стать лучшими в смешанной эстафете, сообщает пресс-служба администрации округа.

Четвертый тур соревнований Московской области по биатлону проходил на трассе центра зимних видов спорта в Дмитрове. Участники преодолели эстафетные дистанции в 3, 3,6 и 4,5 километров в личном и командном первенствах. Медали разыгрывались среди биатлонистов от 11 до 16 лет.

По результатам соревнований химчане Екатерина Васильева, Арина Санкова, Владимир Симонов и Даниил Ковалев пришли к финишу первыми, выиграв командное «золото» подмосковных гонок.

В Химках уделяют особое внимание спорту. Спортсмены принимают участие в соревнованиях и конкурсах российского и международного масштаба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.