Фото - © Управление по физической культуре и спорту Администрации г.о. Электросталь

сегодня в 20:15

Спортсмены Электростали победили в турнире по индорхоккею «Юные динамовцы Подмосковья»

С 7 по 9 февраля в Электростали в спортивном зале «НЕО — СПОРТ ЦЕНТР» проходил открытый турнир по индорхоккею «Юные динамовцы Подмосковья» среди мальчиков и девочек 2013 года рождения и моложе. В соревнованиях приняли участие команды из Беларуси, Казани, Екатеринбурга, Москвы, Ногинска и Электростали, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В борьбе за победу среди команд мальчиков победителями турнира стали юные спортсмены комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Электросталь». Тренером команды является Голованов Михаил Михайлович.

Второе место заняла команда из Беларуси (СДЮСШОР г. Замосточье), третье место команда из Казани (РСШОР «Динамо»).

Среди команд девочек наши спортсменки комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Электросталь» стали четвертыми.

Первое место заняла сборная Республики Татарстан, второе место спортсменки из Щелково («СШОР по ИВС») и третье место команда «Минск» СДЮШР.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.