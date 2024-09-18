Спортсмены Балашихи стали бронзовыми призерами турнира по бейсболу

Спортсмены и тренер бейсбольного клуба в Балашихе «Метеор» стали чемпионами и бронзовыми призерами младшей лиги бейсбольного турнира «Кубок Олимпии «Все звезды», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник спорта прошел второй год подряд и объединил 57 юных бейсболистов из России и Беларуси от 8 до 10 лет.

Из участников турнира были сформированы четыре сборные команды, которые в течение двух дней провели между собой 12 матчей в два круга.

Переходящий кубок чемпионов получила команда «Близнецы», в которую вошли ребята из Балашихи, Минска и Москвы, а также наставники команды — главный тренер Александр Низов и второй тренер Андрей Лобанов.

Бронзовые медали — у спортсменов из команды «Лев», представляющих клубы Балашихи и Москвы.

Победители и призеры турнира получили награды и подарки и уже готовятся к следующим соревнованиям.

Турнир «Кубок Олимпии «Все звезды» включен в программу поиска и отбора талантливых спортсменов для участия в Юношеских Олимпийских играх в 2026 году, на которых запланированы соревнования по бейсболу.

Турнир содействует достижению цели национального проекта «Демография» по увеличению доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.