Спортсменки Подмосковья завоевали путевки на чемпионат России по тхэквондо

Спортсменки из Лобни приняли участие в чемпионате Центрального федерального округа по тхэквондо. Вероника Макеева и Елизавета Кадымова завоевали золото и серебро в весовой категории до 53 кг. По итогам турнира девушки получили путевки на чемпионат России, который пройдет в апреле 2025 года в Дагестане, сообщает пресс-служба администрации округа.

Бронзовая медаль чемпионата досталась лобненцу Амиру Омаеву, который впервые участвовал во взрослой возрастной категории.

Команда выражает благодарность «СШОР по единоборствам» за помощь в подготовке к соревнованиям.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работает 18 бюджетных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. Также в городе строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Завершится строительство уже в этом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.