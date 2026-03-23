Спортсменки Подмосковья выиграли восемь медалей в Югре

Сборная Московской области завоевала восемь медалей на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Жемчужина Югры», которые прошли с 15 по 20 марта в Ханты-Мансийске. Турнир стал отборочным этапом на Спартакиаду учащихся России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В копилке команды — четыре золотые и четыре серебряные награды. В дисциплине «дуэт» среди девушек 13–15 лет победили Анна Люосева и Мария Боярская. В «комби» в этой же возрастной категории золото завоевали Александра Александрова, Мария Боярская, Диана Воробьева, Елизавета Игнатенко, Кристина Кузнецова, София Курникова, Анна Люосева, Виктория Петрова, Алеся Трофименко, Полина Щекотихина и Мария Чечель.

В группе среди мужчин и женщин 15 лет и старше первыми стали Ксения Акчибаш, Екатерина Акчибаш, Софья Бабиченко, Марина Белова, Александра Воронова, Яна Ковальчук, Дарья Кожевникова, Анастасия Никитенко, Станислава Прокофьева, Виктория Сидоренко, Анна Супрунюк и Алина Щежина. В дуэте в технической программе среди спортсменов старше 15 лет победили Анастасия Никитенко и Яна Ковальчук.

Серебро в группе среди девушек 13–15 лет получили Мария Боярская, Диана Воробьева, Елизавета Игнатенко, София Курникова, Анна Люосева, Алеся Трофименко, Мария Чечель, Полина Щекотихина, Александра Александрова и Кристина Кузнецова. Второе место в акробатической группе заняли Ксения Акчибаш, Екатерина Акчибаш, Марина Белова, Александра Воронова, Яна Ковальчук, Дарья Кожевникова, Станислава Прокофьева, Анна Супрунюк, Алина Щежина и Виктория Сидоренко.

Еще две серебряные награды в дуэте-смешанном — в технической и произвольной программах — завоевали Ксения Акчибаш и Максим Чернышев. Спортсмены представляют училище олимпийского резерва № 4 в Чехове.

В соревнованиях приняли участие более 220 спортсменов из 14 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.