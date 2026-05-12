Спортсменки из Солнечногорска выиграли золото турнира в Уфе

Турнир по спортивной аэробике «Кубок планеты чемпионов» завершился 9 мая в Уфе. Воспитанницы спортивной школы №1 из Солнечногорска завоевали два золота и серебро в своих возрастных категориях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всероссийские соревнования прошли в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт». Городской округ Солнечногорск представили спортсменки спортивной школы №1.

По итогам турнира в категории «девочки 2015 года рождения, сольная программа» первое место заняла Таисия Васильева. В возрастной категории 2014 года рождения золото завоевала Юнна Юлдашева, серебро — Вероника Андросова.

«Масштабные состязания объединили сильнейших юных атлетов страны, подарив зрителям заряд энергии и грации. От всей души поздравляю наших спортсменок с отличными результатами! Желаю новых побед и ярких выступлений!» — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В завершение турнира призерам торжественно вручили медали и грамоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.