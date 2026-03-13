сегодня в 16:47

Спортсменки из Подмосковья взяли две бронзы на турнире в Самаре

Сборная Московской области завоевала две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Принцесса Волги», которые прошли с 8 по 12 марта 2026 года в Самаре, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе подмосковной команды выступили воспитанницы СШОР по водным видам спорта из Рузы. В дисциплине «соло» среди девочек до 13 лет бронзу завоевала Екатерина Ефремова, набрав 314,6738 балла. Победила спортсменка из Республики Татарстан с результатом 349,0735 балла, второе место заняла представительница Самарской области — 324,2702 балла.

Еще одну бронзовую награду сборная региона получила в дисциплине «группа» среди девушек 13–15 лет. Команда Московской области-1 в составе Маргариты Антоновой, Эллины Гайнуллиной, Софии Игошиной, Елизаветы Карповой, Маргариты Ковалевой, Дарьи Леоненко, Анастасии Лукьяненко, Анастасии Михайловской, Ксении Калининой и Ульяны Ковтун набрала 317,4445 балла. Золото выиграла команда Республики Татарстан, серебро — представительницы Самарской области.

Турнир «Принцесса Волги» объединил более 300 спортсменов из 14 субъектов Российской Федерации. Соревнования прошли в рамках реализации федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.