Спортсменки из Балашихи победили в турнире по бейсболу

Пока бейсболисты спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» боролись за победу в Республике Беларусь, бейсболистки «Метеора» принимали гостей из Москвы. Турнир по бейсболу прошел на домашнем стадионе «Труд», сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

В напряженном и зрелищном турнире участвовали спортсмены из команд «Вишни» (СШОР «Метеор»), «Метеор» (СШОР «Метеор») и «Хаски» (Москва).

Несмотря на переменчивую погоду, настрой у спортсменок был боевой. Игры получились невероятно захватывающими — команды шли ноздря в ноздрю, сохраняя интригу до последнего иннинга. Финальные баталии были настоящим испытанием характера — эмоции, накал и бескомпромиссная борьба — все это ждало зрителей турнира.

Итоговые места распределились следующим образом: 1 место одержали девушки из команды «Вишни», 2 место — у представительниц команды «Метеор», 3 место — «Хаски».

Бейсболисток спортшколы олимпийского резерва «Метеор» подготовил тренер Бакалец Акоста.

Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» основана в 2004 году. Здесь проводятся занятия по футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу, волейболу глухих, мини — футболу, настольному теннису, баскетболу, боксу, греко-римской борьбе, фитнесу, йоге и современным танцам. СШОР «Метеор» уже несколько лет входит в ТОП-5 лучших спортивных школ Московской области. Управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха поставлена задача развивать достигнутые успехи. Спортивная школа участвует сразу в нескольких партийных и губернаторских проектах. Среди них: «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион», «Поддержка членов семей СВО».

Подробную информацию по занятиям бейсболу можно получить на официальном сайте спортивной школы олимпийского резерва «Метеор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.