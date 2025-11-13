Спортсменка Подмосковья завоевала бронзу первенства мира по метанию ножа

Подмосковная спортсменка Александра Колесникова стала бронзовым призером первенства мира по спортивному метанию ножа в Монголии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках чемпионата и первенства к мишеням вышли взрослые спортсмены от 18 лет и старше, которые состязались на дистанциях от 3 до 9 м, а также в дисциплинах: дальний бросок, скоростное и безоборотное метание. В рамках первенства мира выступали юноши и девушки от 10 до 17 лет, которые состязались на дистанциях от 3 до 7 метров в своих возрастных группах.

Спортсменка подмосковного центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Александра Колесникова из Серпухова завоевала бронзовую медаль на дистанции 3 м. Первое и второе места у спортсменок из Иркутска и Москвы. В этих соревнованиях за призы боролись 40 участников.

По итогам чемпионата мира сборная России завоевала 20 медалей, а в рамках первенства мира спортсмены национальной сборной стали обладателями 42 медалей.

Чемпионат и первенство мира по спортивному метанию ножа проходил с 6 по 11 ноября в Улан-Баторе (Монголия), в нем приняли участие 130 спортсменов из восьми стран.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.