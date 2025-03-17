Спортсменка Подмосковья взяла бронзу на Всероссийском турнире по толканию ядра

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы Екатерина Рвачева завоевала бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по толканию ядра, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

В Олимпийском центре имени братьев Знаменских (г. Москва) завершились Всероссийские соревнования по толканию ядра.

«В возрастной категории до 18 лет воспитанница спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы Екатерина Рвачева завоевала бронзовую медаль. Ее результат 14,21 м. Поздравляю Екатерину и ее тренера Василия Рвачева с достойным результатом. Желаю новых успехов и достижений в спорте» — отметил Владимир Волков.

Во Всероссийских соревнованиях по толканию ядра приняли участие около 150 спортсменов из разных регионов Российской Федерации и Республики Белоруссии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.