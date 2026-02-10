Спортсменка из Жуковского выиграла Всероссийский турнир по рукопашному бою

Анастасия Шарифова из Жуковского одержала победу на Всероссийском турнире по рукопашному бою, который прошел в Липецке с 5 по 9 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 5 по 9 февраля в Липецке на базе Липецкого государственного технического университета состоялись всероссийские соревнования по рукопашному бою. Турнир был посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и собрал более 600 участников из 32 регионов страны.

Воспитанница спортивного военно-патриотического клуба «Альфа-Патриот» из Жуковского Анастасия Шарифова стала победительницей в своей возрастной категории. Тренер спортсменки — Алексей Щуренко. Организаторы отметили высокий уровень мастерства и волевые качества Анастасии.

Соревнования включали турнир на призы ДОСААФ России среди юношей и девушек 12–17 лет, а также «Лигу победителей» для детей 10–11 лет.

