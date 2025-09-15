Спортсменка из Зарайска одержала победу в трейл-забеге за Кубок Гагарина

Зарайские спортсмены приняли участие в традиционном забеге «Гагарин-трейл», который проходил в Киржаче Владимирской области. Эти соревнования посвящены памяти первого космонавта Земли Юрия Гагарина и его наставника Владимира Серегина, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Старт основной дистанции на 24 километра был дан в деревне Новоселово, где произошла трагическая гибель космонавтов. На старт вышли атлеты из Москвы и Подмосковья, а также из Ярославской, Воронежской, Рязанской и Нижегородской областей, что сделало соревнования поистине масштабными.

Город Зарайск представляли лыжники из клуба SKI-ZAR. Спортсменка Екатерина Антропова одержала победу на дистанции 5 километров в своей возрастной категории — от 20 лет и старше. Екатерина отметила, что забег был непростым, однако поддержка команды и желание победить помогли ей показать отличный результат.

Помимо Екатерины в той же группе Алексей Кузьмин вошел в десятку лидеров. Среди детей на дистанции 1 километр Севастьян Бибиков также занял место в десятке в категории 14-15 лет, где борьба была особенно острой. Георгий Бибиков финишировал на 13-м месте на дистанции 5 километров в своей возрастной группе 10-11 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.