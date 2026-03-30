Спортсменка из Подмосковья взяла три медали Кубка мира в Париже

Синхронистка Валерия Плеханова из Подмосковья завоевала золото и две бронзы на этапе Кубка мира в Париже, который прошел с 27 по 29 марта 2026 года. Турнир стал ее дебютом на взрослом международном уровне, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Валерия Плеханова, представляющая областной центр олимпийских видов спорта и УОР №4 в Чехове, дважды поднялась на пьедестал в сольных дисциплинах. В технической программе она заняла третье место. Победу одержала спортсменка из Белоруссии, серебряную медаль завоевала представительница Германии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.