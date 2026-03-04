сегодня в 17:41

Спортсменка из Лобни выиграла Кубок героев в Подмосковье

Спортсменка из Лобни Елизавета Рябова 4 марта стала победительницей Всероссийских соревнований «Кубок героев» на призы «Спартака», которые прошли в Одинцовском районе Подмосковья. Турнир собрал более 250 участников из 33 регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанница клуба единоборств «Храбрый мальчик» провела все поединки досрочно. Она одержала победы над призеркой Московской области 2026 года и чемпионкой Вологодской области 2026 года.

Благодаря успешному выступлению спортсменка получила путевку на Первенство России 2026. Соревнования пройдут в апреле в Чехове.

«Поздравляем Лизу и ее тренера Антона Сергеевича Пивкина с уверенным ростом мастерства! Гордимся нашими спортсменами», — отметили в клубе.

Клуб «Храбрый мальчик» работает в Лобне по адресу: ул. Калинина, 5. Здесь проходят тренировки по боксу, кикбоксингу, дзюдо, самбо, кросс-фиту и смешанным единоборствам. Воспитанники регулярно выступают на соревнованиях различного уровня и занимают призовые места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.