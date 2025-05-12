Спортсменка из Егорьевска завоевала серебро первенства России по шахматам

Воспитанница егорьевской Спортивной школы «Лидер», кандидат в мастера спорта по шахматам Александра Морозова в составе сборной Московской области успешно выступила в первенстве России по шахматам среди команд девушек 2011 г. р. и моложе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Организатором соревнований выступили министерство спорта РФ и Федерация шахмат России. Первенство проходило с 26 апреля по 5 мая в Гранд Отеле «Жемчужина» (город Сочи). Александра набрала 5 очков из 8-ми возможных и внесла весомый вклад в попадание своей команды на пьедестал почета, заняв в составе команды 2-е место.

Как отметили в управлении спорта и молодежной политики администрации муниципального округа Егорьевск, успешное выступление подмосковной команды на соревнованиях в Сочи позволило девушкам войти в состав юниорской сборной России по шахматам.

Ранее егорьевская шахматистка заняла 5-е место в Первенстве Азии по шахматам среди школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.