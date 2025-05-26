Спортсменка Балашихи победила на первенстве России по кикбоксингу

В рамках соревнований команду Московской области представили спортсмены из разных округов региона. Среди участников сборной были и спортсмены из Балашихи. Команда Московской области выиграла восемь золотых медалей, шесть серебряных и 12 бронзовых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанница спортивного клуба кикбоксинга городского округа принесла одну золотую медаль в копилку команды. Анастасия Позднякова заняла первое место в возрастной группе 17-18 лет в весовой категории до 56 килограммов в дисциплине лоу-кик. Она провела три поединка, победив во всех. Девушка вошла в молодежный состав сборной России по кикбоксингу.

Первенство России прошло в Наро-Фоминске в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». В 2025 году в соревнованиях приняло участие рекордное количество спортсменов: 1 446 человек из 73 регионов Российской Федерации.

По результатам соревнований определились спортсмены, которые войдут в состав национальной сборной по кикбоксингу. Участники провели поединки в дисциплинах лоу-кик, К1 и фулл-контакт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.