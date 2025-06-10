Спортсмен Подмосковья завоевал золото чемпионата России по плаванию на открытой воде

Пловец Александр Степанов, представляющий Московскую область, покорил вторую дистанцию чемпионата России по плаванию на открытой воде. В его копилке уже две золотые медали турнира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В финальный день чемпионата России Александр Степанов занял первое место в мужском старте на дистанцию 5 км. На второй и третьей позициях финишировали спортсмены из Удмуртской Республики и Свердловской области соответственно.

Таким образом, по итогам турнира представитель Подмосковья завоевал два чемпионских титула. Напомним, днем ранее Александр Степанов стал лучшим на дистанции 10 км.

В рамках чемпионата России лучшие пловцы-марафонцы боролись за призовые места в заплывах на 5 и 10 км и в эстафете 4 × 1250 м. Соревнования проходили среди мужчин и женщин. Отметим, что турнир стал отборочным на чемпионат мира, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

Чемпионат России по плаванию на открытой воде проходил с 7 по 9 июня в гребном канале Ростова-на-Дону в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.