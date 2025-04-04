Спортсмен Подмосковья завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира по стрельбе

Спортсмен из Московской области Антон Аристархов завоевал серебряную медаль на первом этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В стартовый день первого этапа Кубка мира, проходящего в Буэнос-Айресе, Антон Аристархов завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Первое место занял спортсмен из Китая, а замкнул тройку лидеров представитель Швейцарии.

В квалификации спортсмен из Подмосковья обошел 46 соперников и занял четвертое место, уступив один балл стрелку из Казахстана и двум представителям Китая. В финале Антон Аристархов уверенно занял место в тройке сильнейших. На этапе выбывания к решающему рубежу представитель Московской области имел в активе одинаковое количество очков с соперником из Швейцарии. В итоге подмосковный спортсмен обошел швейцарца по очкам и занял вторую ступень пьедестала почета.

В начале марта Антон Аристархов чемпионат Европы в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в дисциплине «соло». Тогда в финале он обыграл призера Олимпийских игр-2024 Юсуфа Дикеча из Турции.

Кубок мира по пулевой стрельбе проходит с 1 по 11 апреля 2025 года в г. Буэнос-Айрес (Аргентина).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.