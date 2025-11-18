Спортсмен Подмосковья взял золото на летних Сурдлимпийских играх в Токио

Подмосковный спортсмен Дмитрий Розанов стал победителем соревнований по велоспорту в рамках XXV летних Сурдлимпийских игр в Токио. Это первая медаль представителей региона на турнире, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Дмитрий Розанов (Одинцовский г. о.) стал лучшим в соревнованиях в дисциплине «велосипедный спорт» в программе «критериум». На втором месте финишировал корейский спортсмен Бунгвук Ко, на третьем — португальский велогонщик Андре Суарес.

Московскую область на летних Сурдлимпийских играх в Токио представляют четыре спортсмена. Помимо Дмитрия Розанова в состав национальной команды вошли легкоатлетка Виктория Аксенова (г.о. Коломна), пловец Марк Трошин (г.о. Серпухов) и Асильбек Суйналиев (г.о. Чехов), который будет выступать в дисциплине «настольный теннис». Российскую Федерацию на соревнованиях представляют 36 атлетов.

XXV летние Сурдлимпийские игры проходят с 15 по 26 ноября в Токио (Япония). В турнире принимают участие 2 427 спортсмена из 78 стран.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.