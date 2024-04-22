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Спортсмен из Лобни вошел в число призеров чемпионата России по самбо

В Подмосковье прошел открытый турнир по самбо, посвященный памяти чемпиона России по этому виду спорта, тренера Краснодара Н.П. В турнире принял участие спортсмен из городского округа Лобня Николай Герасе, передает пресс-служба администрации городского округа.

Мальчик проявил отличную спортивную подготовку и занял второе место в весовой категории 31 кг. Спортсмен занимается под руководством тренера Елены Норицыной.

Напомним, в городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. В прошлом году после масштабной реконструкции был открыт стадион «Труд».

Также в городе планируют построить новый спортивный комплекс с бассейном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.