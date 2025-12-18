сегодня в 12:00

Спортсмен из Лобни стал победителем гранд-финала проекта «Ударная десятка»

В соревнованиях по классическому боксу победу одержал спортсмен из Лобни Игорь Гурьев.

Воспитанник школы единоборств «Храбрый мальчик» показал отличную подготовку, технику и бойцовский дух. Он завоевал первое место и денежный приз в размере 100 000 рублей. Спортсмен готовился к турниру под руководством тренера Максима Рейтера.

По словам организаторов, проект «Ударная десятка» — не только спортивное состязание, но и школа формирования характера, целеустремленности и навыков быстрого принятия решений.

Школа единоборств «Храбрый мальчик» проводит занятия в торговом центре «Анкор» по адресу: ул. Калинина, 5.

В Лобне уделяется больше внимание развитию спорта. Здесь работают как бюджетные, так и платные секции, воспитанники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.