Спортивный праздник «Парковый кросс» объединил сотни жителей Реутова

В минувшие выходные центральный городской парк Реутова стал ареной для проведения масштабного спортивного праздника «Парковый кросс». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие успешно объединило около трехсот энтузиастов здорового образа жизни самых разных возрастов, от юных спортсменов до представителей старшего поколения. Основной целью праздника стала популяризация физической культуры и активного досуга, а также создание дружественной атмосферы для семейного отдыха.

Программа дня была насыщенной и динамичной. Открылась она с общей энергичной зарядки, которую для всех собравшихся провел почетный гость — мастер спорта и член сборной России по самбо Алишер Исраилов, задав позитивный тон всему событию. Кульминацией стала самая массовая часть — фан-забег, организованный совместными усилиями беговых сообществ «БелкиRunners» и клуба «5 Верст».

Любители бега с энтузиазмом преодолели дистанцию, продемонстрировав свою приверженность спорту. После забега праздничную эстафету подхватили юные воспитанницы отделения художественной гимнастики МАУ ДО «Спортивная школа». Они представили зрителям яркие показательные выступления, продемонстрировав гибкость, грацию и высокое мастерство.

Завершилась программа зажигательным танцевальным флешмобом «В ритме парка», а также познавательным мастер-классом по айкидо от клуба боевых искусств «Красная панда», где все желающие смогли познакомиться с основами этого единоборства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.