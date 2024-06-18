В Ногинске состоялась региональная спартакиада среди общеобразовательных учреждений проекта «Умные каникулы». В соревнованиях приняли участие 12 команд из центров образования Богородского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для обучающихся начальной школы прошли соревнования «Веселые старты», 5-6 классы приняли участие в соревнованиях по пионерболу, юноши 7-8 классов играли в мини-футбол, соревнования по легкой атлетике прошли среди юношей и девушек 7-8 и 10 классов.

Комплексная программа Московской области «Умные каникулы» разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся посредством создания особого образовательного пространства, которое будет способствовать реализации возможностей для становления личности. Одним словом, в процессе игры и развлечений учить ребят новому.

В общекомандном зачете 1 место заняла команда ЦО 9, 2 место ЦО 29, 3 место ЦО 17. Все участники получили положительный эмоциональный заряд энергии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.