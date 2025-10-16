«Спартак» не рассматривает российских тренеров на замену Станковичу

Московский «Спартак» все еще ищет тренера на замену Станковичу

Столичный «Спартак» продолжает искать тренера на смену нынешнему Деяну Станковичу. Российских наставников в ФК пока еще не рассматривают, сообщает Metaratings.ru со ссылкой на свои источники.

Один из вариантов — Луис Гарсия. Он кандидат спортивного директора Франсиса Кахигао. Однако Гарсия не полностью устраивает всех членов совета директоров. Его считают запасным вариантом. Гарсия может стать тренером «Спартака» в случае, если не получится договориться с более именитыми тренерами.

«Спартак» после 11 туров занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. У футбольного клуба 18 очков.

До этого в интервью одному из СМИ Сербии Kunir Станкович сказал, что его «не заменят» в «Спартаке». Он также прокомментировал слухи о переходе в сборную Сербии.

Станкович тогда сказал, что является клубным тренером. Также добавил, что обладает контрактом со столичным ФК.

