«Спартак» не рассматривает российских тренеров на замену Станковичу
Столичный «Спартак» продолжает искать тренера на смену нынешнему Деяну Станковичу. Российских наставников в ФК пока еще не рассматривают, сообщает Metaratings.ru со ссылкой на свои источники.
Один из вариантов — Луис Гарсия. Он кандидат спортивного директора Франсиса Кахигао. Однако Гарсия не полностью устраивает всех членов совета директоров. Его считают запасным вариантом. Гарсия может стать тренером «Спартака» в случае, если не получится договориться с более именитыми тренерами.
«Спартак» после 11 туров занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. У футбольного клуба 18 очков.
До этого в интервью одному из СМИ Сербии Kunir Станкович сказал, что его «не заменят» в «Спартаке». Он также прокомментировал слухи о переходе в сборную Сербии.
Станкович тогда сказал, что является клубным тренером. Также добавил, что обладает контрактом со столичным ФК.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.