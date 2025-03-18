Соревнования по спортивному ориентированию проведут в Химках 22 марта

В лицее № 21 мкр. Сходня округа Химки проведут соревнования по спортивному ориентированию в закрытых помещениях. Состязания приурочены ко Дню учреждения звания Героя Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии примут участие школьники, активные жители округа, а также заслуженный тренер России Александр Свирь и муниципальный депутат Алексей Федоров.

«Среди тех, кто удостоен звания «Герой Российской Федерации», можно встретить не только военных, но и представителей различных профессий. Именно их подвиги вдохновляют на патриотизм и служение Родине. Сохраняя память о Героях, мы укрепляем дух нации и создаем основы для нашего будущего», — сказал Алексей Федоров.

Соревнования пройдут в формате квеста, в ходе которого участникам предстоит найти контрольные пункты, расположенные на территории лицея.

Мероприятие пройдет 22 марта в 10:45 по адресу: микрорайон Сходня, 2-й Чапаевский переулок, дом 3а.

Председатель совета депутатов Сергей Малиновский напомнил, что соревнования по спортивному ориентированию станут частью масштабной патриотической программы, которую реализуют в Химках с июля прошлого года. Она направлена на укрепление связи между поколениями и воспитание у молодёжи уважения к истории нашей страны, ее традициям и достижениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.