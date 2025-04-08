Муниципальные соревнования «Папа, мама, я — патриотическая семья!», посвященные Году защитника Отечества и 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне состоялся 5 апреля в городе Бронницы. Мероприятие организовал Дом детского творчества, сообщила пресс-служба администрации городского округа Бронницы.

Три бронницкие семьи вели борьбу за лидерство. Команда Гимназии «многоДЕТКИ» — семья Гаджиевых, команда школы № 2 «Тимофеевцы» — семья Тесиных икоманда Лицея «Родные истоки» — семья Качуровых.

Мероприятие началось с исполнения гимна Российской Федерации. Программа соревнований была насыщенной и интересной. Участники проверили себя не только на ловкость, силу и умение, но и на способность работать одной командой. Все этапы испытаний проходили в напряженной борьбе. Родители и дети участвовали в эстафетах, отвечали на вопросы интеллектуальной викторины.

Оценивало соревнования компетентное жюри: заместитель председателя Совета ветеранов Кисленко Борис Николаевич, подполковник запаса Рязанов Василий Александрович, директор Дома детского творчества Стародубова Галина Викторовна.

По итогам соревнований: 1 место заняла команда «Тимофеевцы», 2 место — команда «многоДЕТКИ» и 3 место — команда «Родные истоки»

Подобные мероприятия способствуют развитию патриотизма у детей и укреплению семейных ценностей.

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