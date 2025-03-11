Софтболистки Подмосковья стали лучшими на Всероссийских соревнованиях

В Санкт-Петербурге на базе спортивного комплекса имени В. И. Алексеева состоялись Всероссийские соревнования по софтболу среди девушек до 15 лет под названием «Петербургская весна». Соревнования проходили с 8 по 9 марта, сообщает пресс-служба администрации Щелкова.

В мероприятии принимали участие спортсмены из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, республики Крым, Свердловской области и других регионов. Каждая из команд сыграла пять матчей. Девушки показали напряженную равную борьбу на поле, однако команда «Красные Соколы» из спортивной школы «Старт» городского округа Щелково стала победителем соревнований. Лучшим игроком была признана Алиса Репина.

Итоговое положение команд распределилось следующим образом:

«Красные Соколы», Щелково; «Индианс», Москва; «Симферополь», Республика Крым; Свердловская область; «Выборжанин-1», Санкт-Петербург; «Выборжанин-2», Санкт-Петербург.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.