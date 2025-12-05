Сноубордисты из Подмосковья выиграли три медали на этапе Кубка России

Сборная Подмосковья по сноуборду завоевала три медали на втором этапе Кубка России по сноуборд-кроссу в Лабытнанги, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования прошли в дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная». Арсений Томин из Областного центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР «Истина» (Дмитров) стал победителем в паре со спортсменкой из Красноярского края. Второе место заняли подмосковные сноубордисты Данила Баранов и Анастасия Привалова из того же центра. Бронзовые награды достались спортсменам из Магаданской области.

Ранее Арсений Томин завоевал золото и бронзу в индивидуальном сноуборд-кроссе, а также серебро в смешанной группе. Данила Баранов принес команде серебро в индивидуальной дисциплине, а Анастасия Привалова стала серебряным призером среди женщин.

По итогам двух этапов Кубка России подмосковные спортсмены выиграли восемь медалей: две золотые, пять серебряных и одну бронзовую. Этапы Кубка России проходят в Лабытнанги и Миассе с 30 ноября по 5 декабря в рамках программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.