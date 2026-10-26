Школьница из Богородского округа выиграла два золота на Гран-при по фигурному катанию

Девятиклассница центра образования «Богородский» Кристина Базлова завоевала две золотые медали на этапе Гран-при России и СНГ «Золотые купола» в Пересвете 24–25 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Этап Гран-при России и СНГ АРМФК по фигурному катанию среди детей и юниоров «Золотые купола» прошел в ледовом комплексе «Пересвет». Кристина Базлова стала первой в произвольной программе и дисциплине «Интерпретация базовой техники» в категории «Золото» Ю-1. Одноклассники и педагоги поздравили ее с победами.

Кристина занимается в школе фигурного катания «ЛЕД» в Ногинске с декабря 2022 года. Ее тренер — Елизавета Олеговна Черевацкая. В январе 2026 года спортсменка участвовала в фестивале «Хрустальный лед» под художественным руководством Ильи Авербуха в Железнодорожном.

Кристина выступала на этапах Гран-при в десятках городов, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Нижнем Новгороде и Йошкар-Оле. В 2025 году она вышла в финал Гран-при по произвольной программе, а в 2026-м — в финал прыжкового турнира.

Также фигуристка участвовала в открытии Молодежной хоккейной лиги в Мытищах в 2025 году и чемпионата России по хоккею-следж «Высшая лига» в том же городе в 2026 году.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.