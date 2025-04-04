Школьники в Долгопрудном сыграли в «Зарницу»

Командиры, политруки, операторы БПЛА, штурмовики, саперы, медики собрались вчера, 3 апреля, в школе № 6 Долгопрудного, чтобы сыграть в «Зарницу». Все они — учащиеся школ города, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

110 ребят из 11 команд приняли участие в муниципальном этапе военно-патриотической игры «Зарница 2.0» федерального проекта «Движение первых».

Они прошли несколько испытаний, в которых проверялись не только ловкость и умения, но и знания. Игроки демонстрировали свою строевую и спортивную подготовку, навыки оказания первой помощи, химзащиты и т. д.

«Второй год мы проводим „Зарницу 2.0“ в Долгопрудном. Сегодня соревнуются две возрастные категории: средняя и старшая», — рассказала председатель муниципального отделения «Движения Первых» в Долгопрудном Елена Демина.

Победитель муниципального этапа «Зарницы 2.0» будет представлять наш город на региональном этапе. Он пройдет 15–16 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.