Школьники из Шатуры сыграли в «Зарницу 2.0»

Муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры прошел в школе села Петровское. Участие в нем приняли 8 команд. Ребята соревновались в знании истории, сборке-разборке автомата, строевой подготовки, эстафете, оказании первой медицинской помощи. Всего было 8 этапов. Нововведение этого года — лазертак, сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.

«Участвуют 4 человека. Задача поразить противника за препятствиями, то есть нанести ему урон. Это тактическая игра на местности», — рассказал главный судья соревнований Иван Сапрыкин.

Мероприятие посвятили Году Героев Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках игры прошла встреча школьников с участником Чеченской войны Олегом Языковым и участником специальной военной операции Василием Карповым. Они рассказали о своем боевом пути и ответили на вопросы ребят. Василий Карповым поблагодарил школьников за письма со словами поддержки. Весточки с малой Родины для бойцов очень важны.

Первое место в игре в средней возрастной группе заняла команда «Высота 2025» из МБОУ СОШ села Пышлицы. В старшей возрастной группе лучший результат у «Мещерских бродяг» из МБОУ СОШ № 4.

Победители будут защищать честь муниципального округа на областном этапе соревнований. Он пройдет 15 и 16 мая. Победители и призеры конкурса получила подарки, кубки и грамоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.