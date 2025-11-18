Школа на всю жизнь: заслуженный тренер Баранов отмечает юбилей

Он всю жизнь проработал в Кавголовской спортивной школе и сумел подготовить сотни юных спортсменов: многие из них стали мастерами спорта, чемпионами СССР и участниками Олимпийских игр.

«Пришел туда в 1955 году тренером по лыжному двоеборью, потом был методистом, завучем, директором. Работал до 2012 года. Школа меняла названия, прирастала видами спорта и филиалами, была то областной, то городской, но для меня она всегда была моей Кавголовской СДЮСШОР», — рассказал тренер.

Среди учеников Леонида Алексеевича — 10 чемпионов СССР и России, 5 участников Олимпийских игр, а его воспитанник Николай Киселев на зимних Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке выиграл серебро.

Последние годы тренер активно занимается общественной и патриотической работой: например, сохранением памяти о героическом прошлом Партизанского края в годы Великой Отечественной войны.

