Шишкин призвал не переоценивать победу «Спартака» над «Зенитом»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал победу команды над «Зенитом» в Кубке России и заявил, что не готов делать громкие выводы о ее будущем, сообщает Metaratings.ru .

В полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» обыграл «Зенит». Основное время встречи в Санкт-Петербурге завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти москвичи оказались сильнее — 7:6.

«„Спартак“ хорошо выглядит. Но я не хочу говорить громких слов о будущем команды после победы над „Зенитом“. Футболисты все еще адаптируются к требованиям нового главного тренера. Результаты могут измениться в любой момент. „Зенит“ устроил „Спартаку“ Карседо хорошую проверку, которую он прошел. „Красно-белые“ показали характер и терпение. Победа в этой игре особенно пойдет на пользу „Спартаку“. Но дифирамбы этой команде петь не буду. „Спартак“ — веселая команда. Его результаты меняются по щелчку пальцев», — сказал Шишкин.

Финал Пути регионов между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в один из дней с 5 по 7 мая. Точная дата и время матча будут объявлены позже.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.