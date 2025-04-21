При поддержке Федерации шахмат Московской области и Комитета по культуре, делам молодежи и спорту в Домодедове состоялся шахматный турнир «Ход Победы». Площадкой для интеллектуального сражения стала общественная приемная партии «Единая Россия». Среди участников — студенты колледжей и ученики шахматных клубов. За игрой также наблюдал участник СВО, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов, сообщила пресс-служба подмосковного о деления партии.

В патриотическом турнире шахматисты продемонстрировали свои навыки, стратегическое мышление и умение просчитывать ходы на несколько шагов вперед. Главным судьей выступил руководитель Шахматной школы Сергея Карякина в Домодедове, мастер ФИДЕ Игорь Кириллов.

«Благодарю партию „Единая Россия“ за такую площадку для шахматного турнира. Наш турнир прошел отлично: в дружелюбной обстановке и комфортных условиях. Сыграли 7 туров по швейцарской системе среди 12 участников. Уровень шахматистов был достаточно высокий, а борьба интересная. Надеюсь, что все участники турнира получили удовольствие от игры!» — сказал Игорь Кириллов.

Участники муниципального турнира по шахматам получили памятные дипломы, призеры — кубки и медали. Победителем местного отборочного турнира стал Бекзод Буланов. Он будет представлять городской округ на финале шахматного турнира в Жуковском.

«Домодедово — шахматная столица Подмосковья. Мы активно поддерживаем любителей шахмат, проводя мастер-классы и открытые турниры. Это создает уникальную среду, где каждый может ощутить магию шахматного мира. В финале патриотического турнира наш городской округ представит юный шахматист. Желаем ему удачи и победы!» — отметил член местного совета сторонников партии «Единая Россия» Юрий Гапчук.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.