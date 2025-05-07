Шахматный бульвар под открытым небом откроется в Подмосковье 11 мая

На территории музея-заповедника «Горки Ленинские» откроется шахматный бульвар под открытым небом. Торжественная церемония открытия состоится 11 мая в 12:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Отрадно, что на территории Государственного исторического музея-заповедника возрождаются популярные некогда формы массового интеллектуального досуга. Появление Шахматного бульвара в музее-заповеднике «Горки Ленинские» обогатит культурную и спортивную жизнь музея и вдохновит на новые свершения шахматное движение. Интерес к шахматам для музея не случаен. Этот вид досуга играл важную роль в жизни бывших хозяев имения. В коллекции музея хранятся уникальные шахматные доски, принадлежавшие владельцам усадьбы Горки», — сказал директор-музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Создать шахматный бульвар удалось благодаря Российскому военно-историческому обществу. В торжественной церемонии открытия примут участие представители РВИО, совет ветеранов поселка Горки Ленинские, администрация музея-заповедника, а также дети и взрослые из музейного шахматного клуба. Участники мероприятия возложат цветы к стеле «Вечная Слава павшим в боях за Родину в году Великой Отечественной войны 1941-1945», а также пройдет шахматный турнир, посвященный 80-летию Великой Победы.

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» с 2021 года по выходным дня работает музейный шахматный клуб, в котором юное поколение бесплатно учится постигать шахматное искусство. В коллекции музея хранятся уникальные шахматные доски, принадлежавшие владельцам усадьбы Горки. Добавим, что в ноябре 2025 года на территории музея-заповедника откроется шахматный клуб Сергея Карякина.

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