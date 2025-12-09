Шахматный блогер провел сеанс одновременной игры в Балашихе

Сеанс одновременной игры в шахматы от мастера FIDE Максима Омариева прошел в Доме культуры «Саввино» в городском округе Балашиха 8 декабря, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии принимали участие 10 человек, из них 4 воспитанника шахматной школы «Два короля».

Сеанс длился полтора часа. Результат: 10 побед у Максима, 0 у других шахматистов.

Все спортсмены проиграли Максиму Омариеву в упорной борьбе, оказав достойное сопротивление. Сказалась усталость, так как до сеанса шахматисты отыграли турнир по рапиду.

«Меня пригласили ребята из клуба „Два короля“ для того, чтобы встретиться с подписчиками, сыграть с ними, ну и внести свой вклад в развитие шахмат в регионе. Я с удовольствием поиграл, дети очень талантливые», — поделился Максим Омариев.

Максим также провел автограф-сессию и сфотографировался со всеми желающими. Максим Омариев — эксперт в области инфомаркетинга, тайм-менеджмента. Мастер FIDE. Основатель и генеральный директор школы шахмат ChessMaster, неоднократный участник чемпионатов России и чемпион Москвы по шахматам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.