Сезон серии популярных велозаездов Gran Fondo открылся в Волоколамске

Традиционный фестиваль GF Fest стартовал на гоночной трассе Moscow Raceway под Волоколамском. Велозаезд объединил любителей и спортсменов разных возрастов. Самым маленьким — 5-6 лет, а самым старшим — более 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для взрослых велосипедистов подготовили дистанции 30, 60 и 100 км, а для детей от 5 до 13 лет — маршруты протяженностью 4, 8, 12 и 16 км. Многие пришли на соревнования целыми семьями.

Участников и гостей спортивного праздника приветствовал первый заместитель главы Волоколамского муниципального округа Сергей Шорников.

«Мы гордимся, что именно здесь, на Волоколамской земле, был дан старт серии шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. Желаю старшим участникам спортивного долголетия, зрелым — новых достижений, а юным — успехов в развитии», — сказал Шорников.

Перед торжественным награждением победителей и призеров велозаезда выступили творческие коллективы, в том числе артисты Центра культуры и творчества «Родники».

Участников и болельщиков ожидали зоны отдыха и активности от партнёров. Также для маленьких велосипедистов была подготовлена детская площадка для катания с различными препятствиями и виражами.

Адреналин, боевой настрой и огонь в глазах спортсменов. Море эмоций и заряд позитива получили участники сегодняшнего мероприятия.

Всего состоится четыре старта серии Gran Fondo: 29 июня велозаезд пройдет в Дмитрове, 24 августа — в Серпухове, а проведение финального заезда запланировано в Рузе 21 сентября.

Велозаезды проводятся в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Узнать результаты велозаездов можно на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.