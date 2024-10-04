Серпуховская спортсменка стала лучшей в бальном турнире

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В прошедшем в Москве соревновании по спортивным бальным танцам «Осенний блок Чемпионата по массовому спорту» приняла участие представительница Серпухова Эмилия Садовская. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Эмилия Садовская является воспитанницей известной спортивной школы «Зубренок». Ее выступление в номинации Супер Кубок Соло, где она демонстрировала мастерство в медленном вальсе и польке, в категории Н-2, не оставило равнодушными судей — ее признали лучшей.

За плечами Эмилии не только множество часов упорных тренировок, но и несомненный талант, который поддерживает и развивает ее тренер Анна Пыпка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.